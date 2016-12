Geblesseerde Marcellis bijna weer fit

| Auteur: Tim Giesbers

Dirk Marcellis is op de weg terug naar het trainingsveld. De centrumverdediger annex rechtsback verwacht dat hij over circa anderhalve maand weer aan kan sluiten bij de trainingen. Hij is momenteel transfervrij, maar mag bij zijn oude club zijn conditie op peil houden.

Over meer dan een maand hoopt Marcellis weer wedstrijden te kunnen spelen. "Het is in eerste instantie de bedoeling dat dat bij Jong AZ gebeurt", vertelt Marcellis in gesprek met De Telegraaf. De verdediger sukkelt al lang met een zware knieblessure.

Vorige zomer werd de 26-jarige Marcellis aan zijn meniscus geopereerd. In november van vorig jaar werd tevens geïrriteerd kraakbeen aangetroffen in zijn knie. Nederlandse artsen vertelden de rechtsback dat zijn carrière over was. "Maar gelukkig dachten de artsen in Duitsland daar anders over. Zij voorspelden dat ik binnen tien à twaalf maanden weer zou kunnen spelen."