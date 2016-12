Van Praag: 'Clubs moeten fans in het gareel houden'

| Auteur: Dennis Matthijs

De Nederlandse voetballerij werd afgelopen week opgeschrikt door twee incidenten waarbij voetballers racistisch werden bejegend door een groep hooligans. KNVB-voorzitter Michael van Praag laat in een reactie weten zeer geschokt te zijn door de recente wantoestanden. "Het baart me zeer grote zorgen", beaamt Van Praag in gesprek met FOX Sports.

Op woensdag werd Fortuna Sittard-speler Seku Conneh door een aantal supporters van De Dijk verwelkomd met oerwoudgeluiden toen hij het veld betrad. Zaterdag was het de aanhang van Go Ahead Eagles die het gemunt had op Feyenoorder Colin Kazim-Richards.

"De KNVB besteedt er in de opleiding en via campagnes zeer veel aandacht aan", aldus Van Praag. "Deze twee specifieke gevallen zijn voor de tuchtcommissie om daarover te oordelen. Zij weten wie het zijn, en zij hebben de contacten met de supporters. De clubs moeten er alles aan doen om hen in het gareel te houden."