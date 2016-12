Speelminuten in Premier League ver weg voor Vorm

| Auteur: Dennis Matthijs

Michel Vorm maakte afgelopen zomer de overstap van Swansea City naar Tottenham Hotspur, maar heeft in Londen tot nu toe weinig onder de lat mogen staan. Spurs-manager Maurico Pochettino geeft de voorkeur aan Hugo Lloris en is lyrisch over de Franse sluitpost.

"Ik vind Lloris een van de beste keepers in de wereld, hij is ongelooflijk goed", zegt Pochettino in de Britse kranten. "Hij behoort tot 's werelds beste doelmannen. Afgelopen zaterdag tegen Arsenal redde hij ons met een formidabele redding op een kopbal van Per Mertesacker. Vanuit mijn positie voor de dug-out was dat een geweldige save. En op tv zag ie er nog beter uit."

Vorm is door zijn overstap naar Tottenham uit beeld geraakt bij het Nederlands elftal. De dertigjarige doelverdediger is door Guus Hiddink niet opgenomen in de voorselectie voor de volgende kwalificatiewedstrijden. Jasper Cillessen, Tim Krul, Kenneth Vermeer en Jeroen Zoet kregen de voorkeur.