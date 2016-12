Beugelsdijk vol vertrouwen ondanks dramatische start

| Auteur: Dennis Matthijs

Tom Beugelsdijk verruilde ADO Den Haag afgelopen zomer voor FSV Frankfurt, dat uitkomt in de Duitse 2. Bundesliga. Met zijn nieuwe club is Beugelsdijk het seizoen slecht begonnen: Frankfurt staat na acht speelrondes stijf onderaan. "Maar we gaan zeker niet degraderen", stelt Beugelsdijk in gesprek met Voetbal International.

"Het is nu wel eventjes crisis hier, maar degradatie, dat gebeurt echt niet. Vorig jaar stond ik met ADO Den Haag ook onderin en eindigden we als negende. We hebben nu de beste zeven ploegen van de Tweede Bundesliga gehad. Sommige wedstrijden waren we kansloos, andere wedstrijden hadden we vooral pech."

"Het was de laatste weken los zand bij ons, maar na het gelijkspel tegen Sankt Pauli van afgelopen weekeinde heb ik er alle vertrouwen in", vervolgt Beugelsdijk. "Sankt Pauli is gewoon een topclub en we hadden moeten winnen. Doodziek was ik. We staan laatste en konden goede zaken doen. Het is nu gelukkig nog niet zo'n ramp dat we laatste staan. De verschillen zijn zo klein en als je twee keer wint sta je zo in de middenmoot."