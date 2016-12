Koeman aast op plaats bij de eerste acht

| Auteur: Dennis Matthijs

Southampton heeft een succesvol seizoen achter de rug en is ook dit jaar uitermate goed begonnen. De nieuwe manager Ronald Koeman heeft in de eerste zes wedstrijden alle critici de mond gesnoerd en staat op de tweede plaats in de Engelse Premier League. "Ik vind dat we dit jaar minimaal bij de eerste acht moeten kunnen eindigen", laat Koeman weten aan de NOS.

"Vorig seizoen was de achtste plaats een geweldige prestatie. Ik vind dat we minimaal die positie moeten halen. In de Premier League word je iedere week getest. Volgende week gaan we naar Tottenham Hotspur en daar kijken we nu alweer naar uit."

"Het is prettig om boven mijn landgenoot Louis van Gaal te staan. Manchester United is natuurlijk een geweldige club. Hij heeft daar veel veranderd en zonder dat het fantastisch gaat, klimmen ze omhoog. We genieten van het moment maar aan het eind van de rit zal het andersom zijn", beseft Koeman.