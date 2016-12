Cocu boos: 'Ben teleurgesteld in mijn spelers'

| Auteur: Dennis Matthijs

PSV verspeelde zondagmiddag dure punten in de strijd om de landstitel. De Eindhovenaren gingen op bezoek bij Heerenveen met 1-0 onderuit, ondanks dat het ruim veertig minuten met een man meer speelde. Trainer Philip Cocu was na afloop des duivels. "Ik ben boos", klonk het bij de oefenmeester.

"Wij hebben verloren omdat vandaag bij ons de absolute wil er niet was. We hebben verloren van een strijdend Heerenveen, dat haar ziel en zaligheid in deze wedstrijd heeft gegooid. Het was reageren en anticiperen wat wij deden. We namen het initiatief niet en aan de bal waren we te slordig en te onzeker."

"We mochten blij zijn dat het nog 0-0 stond toen zij met tien man kwamen te spelen", vervolgde Cocu. "We spraken vervolgens in de rust af dat we geen gekke dingen zouden gaan doen en met elf man moesten blijven staan. Dan hadden we nog met drie punten aan de haal kunnen gaan. We speelden in de tweede helft op de helft van Heerenveen, maar waren onmachtig om hen echt pijn te doen."

"Vervolgens begaat Joshua Brenet een heel domme overtreding, waardoor je zelf ook met tien man komt te staan. Uit een van de spaarzame momenten die hierna ontstond, scoren zij dan de 1-0, waardoor je ook nog eens verliest. Ik vind het heel slecht van ons en ben boos en teleurgesteld in de spelers."