Rodgers wil niets weten van kritiek op Balotelli

| Auteur: Dennis Matthijs

Mario Balotelli heeft in zijn eerste acht wedstrijden bij Liverpool maar weinig indruk kunnen maken. De Italiaanse vedette kwam slechts eenmaal tot scoren en lijkt het bij de supporters nu al te hebben verbruid. Brendan Rodgers liet Balotelli zaterdagmiddag op de bank beginnen in het duel met West Brom, maar naar eigen zeggen niet omdat hij ontevreden is over de spits.

"Ik wil gebruik maken van alle aanvallers in mijn selectie. Balotelli heeft de laatste tijd veel gespeeld en kreeg gewoonweg een keer rust. Ik ben blij dat ik de spelersgroep heb om dat te doen. Zijn vervanger Ricky Lambert manifesteert zich uitstekend op de trainingen. Ik voelde dat dit een wedstrijd was die hij kon spelen en dat heeft hij heel erg goed gedaan."

Liverpool kent een matige start in de Engelse Premier League. De Reds verloren in de eerste zeven wedstrijden al drie keer. Ook in de Champions League presteert Liverpool nog niet naar behoren: van Ludogorets werd nog net gewonnen, maar tegen Basel gingen de manschappen van Rodgers met 1-0 onderuit.