Robben in zijn nopjes na ruime winst op Hannover

| Auteur: Dennis Matthijs

Bayern München trakteerde haar publiek zaterdagmiddag op een galavoorstelling. De manschappen van coach Josep Guardiola waren met 4-0 te sterk voor Hannover 96. Arjen Robben was met twee treffers de grote uitblinker.

"Het was misschien wel het beste wat we dit seizoen hebben laten zien. We hebben vandaag plezier gemaakt op het veld. En dat is ook goed voor het publiek. Hannover speelde met vijf man achterin, maar we hebben laten zien dat dat ook niet altijd tot een resultaat leidt. We hebben echt agressief naar voren gespeeld en veel kansen gecreëerd. We hadden er eigenlijk meer moeten maken, maar 4-0 is ook goed."

Bayern gaat na zeven speelrondes soeverein aan kop in de Duitse Bundesliga. De Rekordmeister heeft tot nu toe zeventien punten verzameld. Ook in de Champions League gaat het Bayern voor de wind: de eerste twee groepsduels werden beide gewonnen.