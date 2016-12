Molde FK pakt derde landstitel uit de geschiedenis

| Auteur: Dennis Matthijs

Molde FK heeft zaterdag voor de derde keer in haar historie de Noorse landstitel veroverd. De ploeg van trainer Tor Ole Skullerud is met nog vier wedstrijden te gaan niet meer in te halen.

Molde won met 2-1 op bezoek bij Viking Stavanger. Met nog vier speelrondes te gaan heeft de club dertien punten voorsprong op naaste belager Odd Grenland.

Eerder werd Molde landskampioen in 2011 en 2012. Vorig jaar was het Strømsgodset IF dat er met de schaal vandoor ging.