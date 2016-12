Pique doet geruchten over vertrek af als onzin

| Auteur: Dennis Matthijs

Diverse internationale media suggereerden afgelopen zomer dat een vertrek van Gerard Pique bij Barcelona aanstaande was. Onder meer Manchester United had de Spanjaard naar verluidt graag overgenomen. Pique laat nu weten dat een transfer nooit aan de orde is geweest. "Ik wil niet vertrekken uit Barcelona."

"Ik hou van deze club vanwege de historie, de speelwijze en de sterke band met Catalonië. Ik vind het hier geweldig. Ik ben momenteel bij de beste club ter wereld", laat Pique optekenen in een interview met FourFourTwo.

"Ik hou van de stad, van de mensen bij de club, en vooral van het instituut Barcelona. Ik zie mezelf hier niet vertrekken. Ik heb totaal geen intentie om de club te verlaten. Ik heb onlangs een nieuw contract getekend bij Barcelona en ik wil hier met pensioen", besluit de robuuste centrumverdediger.