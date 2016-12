Van de Looi grijpt in na wanprestatie Groningen

| Auteur: Dennis Matthijs

FC Groningen is het seizoen erg wisselvallig begonnen. De noorderlingen wonnen tot dusver vier keer, maar gingen ook vier keer onderuit. Afgelopen zondag was Groningen kansloos in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (4-0). Trainer Erwin van de Looi luidt de noodklok.

"Het wordt een hele klus om ons spel weer op peil te krijgen", laat Van de Looi weten in gesprek met Voetbal International. "Het resultaat in Rotterdam was verschrikkelijk teleurstellend. Daar hebben we een goede tik van gekregen, daar moeten we niet moeilijk over doen. Maar we zijn al langer niet tevreden."

"Van één of twee nederlagen raken we hier niet in paniek, maar na acht wedstrijden waarin we absoluut niet constant zijn geweest, vind ik het tijd iets anders te proberen. Ik hou ervan om spelers het vertrouwen te geven, maar het spel ontwikkelt zich niet ten positieve. Dan moet je als trainer ingrijpen", besluit Van de Looi. FC Groningen belegt deze week een driedaags trainingskamp in Erfurt (Duitsland). Volgende week zondag hervatten de groen-witten de competitie met een thuiswedstrijd tegen Excelsior.