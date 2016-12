Pirlo keert terug in Italiaanse nationale ploeg

| Auteur: Dennis Matthijs

Andrea Pirlo leek afgelopen zomer op het WK zijn laatste interland voor Italië te hebben gespeeld, maar toen bekend werd dat Antonio Conte de nieuwe bondscoach werd van de Squadra Azzurra kwam de 35-jarige middenvelder terug zijn beslissing. Nu heeft Conte de nog maar net van een blessure herstelde Pirlo toegevoegd aan zijn selectie voor de naderende EK-kwalificatieduels.

Pirlo vervangt Giacomo Bonaventura in de nationale selectie, die is afgehaakt met een blessure. Pirlo maakte afgelopen weekeinde in de tumultueuze topper tegen AS Roma (3-2 zege) pas zijn rentree in het shirt van Juventus na een kwetsuur aan het dijbeen.

Italië speelt aanstaande vrijdag eerst thuis tegen Azerbeidzjan. Drie dagen later gaan de Zuid-Europeanen op bezoek bij Malta. Bondscoach Conte hoopt dat Pirlo een belangrijke bijdrage kan leveren in deze twee absolute krakers.