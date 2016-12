Kansen voor de sportwereld met legaliseren online kansspelen

Goed nieuws voor zowel professionele- als amateursportvereniging in Nederland. Per 1 januari wordt de online kansspelenmarkt geopend voor online gokbedrijven. Nederlandse en buitenlandse goksites die aan de eisen van de overheid voldoen mogen vervolgens casino’s en kansspelsites opzetten die zich specifiek richten op casino,- en sportliefhebbers in Nederland. Op dit moment kan enkel illegaal een gokje worden gewaagd op een buitenlandse site.

En dat betekent kansen voor sportclubs met het aantrekken van extra sponsorgeld. Want vanaf 1 januari willen bedrijven zo snel mogelijk nieuwe klanten binnenharken voor hun casino. Een van deze doelgroepen: Gokkers op sportwedstrijden. En waar kan je dat beter doen dan bij sportclubs met een grote supportersschare, die het wellicht leuk vinden om een gokje te wagen op de uitslag van ‘hun’ club.

ADO

Een interessant voorbeeld in Nederland is de Haagse voetbalclub ADO Den Haag dat op het punt staat te worden overgenomen door een Chinese miljardair. Misschien een slimme zet als deze gelijk een mooie deal weet te sluiten met een kansspelaanbieder om zo gelijk iets van de miljoeneninvestering terug te zien. In Azië is het wedden op voetbal algemeen geaccepteerd en misschien een voorbode voor de shirtsponsoring van ADO en andere Nederlandse clubs.

Buitenland ging ons voor

In het buitenland zijn de (online) gokmarkten vrijgegeven en zijn inmiddels veel sponsordeals gesloten. Zo heeft het casinobedrijf Bwin Real Madrid drie jaar gesponsord. Dit leverde de Koninklijke ploeg maarliefst €20 miljoen per jaar op. Voor geen enkele Nederlandse club is dit bedrag weggelegd, maar niet onbelangrijk is dat naast het voetbal ook andere sporten profiteren. Zo worden in Engeland bijvoorbeeld ijshockeyclub Coventry Blaze en rugbyclub Newcastle Falcons ook gesponsord door casinobedrijven. Ook sportverenigingen buiten het voetbal kunnen dus profiteren van de komst van de casino’s.

Voldoende sponsorgeld beschikbaar

Online gokken is een grote markt die jaarlijks sterk groeit. En met de ontwikkeling van internet en apps is de groei van het aantal spelers in een stroomversnelling geraakt. Wereldwijd is de online gokmarkt gegroeid naar ruim €30 miljard omzet per jaar. Een zak met geld waar clubs graag hun graantje van mee willen pikken, vooral omdat er op dit moment ook al op hun wedstrijden ingezet wordt en de clubs er nu zelf niets aan verdienen. Niet voor niets zijn er veel contracten met hoofdsponsors die aflopen. Zie het overzicht van clubs die in 2015 in zee kunnen gaan met een online casino.