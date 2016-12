UEFA steunt tegenkandidaat Blatter

| Auteur: Tim Giesbers

De afgelopen maanden lieten diverse nationale voetbalbonden weten niet achter FIFA-voorzitter Joseph Blatter te staan en zijn kandidatuur niet te steunen. De UEFA heeft zich daar bij aangesloten en is dan ook blij met de nieuwe kandidaat, Ali Bin al-Hussein.

"Ik ken prins Ali erg goed. Hij beschikt over de benodigde geloofwaardigheid om deze functie te bekleden. We zullen nu afwachten met wat voor voorstellen hij komt en wat zijn programma zal zijn voor de toekomst van het voetbal", stelde UEFA-voorman Michel Platini.

De FIFA gaat al lange tijd gebukt onder verhalen over corruptie. De Jordaanse prins Ali wil dat veranderen. "Het is tijd voor verandering. Dat is de boodschap die ik de afgelopen tijd steeds heb gehoord. Ik vind ook dat deze grote internationale sport een bond verdient van wereldniveau. Bij een internationale bond moet het draaien om ethiek, transparantie en een goede leiding."