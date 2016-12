Geblesseerde Ajax-aanvaller laat nog op zich wachten

| Auteur: Tim Giesbers

Viktor Fischer zal op korte termijn nog geen terugkeer maken in het eerste elftal van Ajax. De Deense vleugelaanvaller kijkt al maanden vanaf de zijlijn toe door een blessure aan zijn hamstring. Hij is echter nog niet klaar om zijn rentree te maken.

Volgens De Telegraaf maakt Fischer een zeer goede indruk op het trainingskamp van de Amsterdammers, dit jaar belegd in Qatar. De rentree van de international is pas op zijn vroegst over drie weken, eind januari.

Door de zware hamstringblessure speelde de linksbuiten nog geen enkele wedstrijd dit seizoen en ook de laatste duels van de vorige jaargang moest hij missen. Ajax wil geen risico nemen met Fischer en geeft hem alle tijd die hij nodig heeft om weer fit te worden.