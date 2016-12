PSV hint op komst Afellay: 'Deur altijd open'

| Auteur: Tim Giesbers

PSV ziet verloren zoon Ibrahim Afellay volgend seizoen graag terugkeren. De aanvallende middenvelder staat op het verlanglijstje van de Eindhovense koploper. Coach Philip Cocu doet geen moeite die belangstelling onder stoelen of banken te steken.

"Het heeft geen zin om op zaken vooruit te lopen, maar voor een speler als Afellay staat de deur in Eindhoven altijd open", vertelt Cocu beslist. De international mag door een meningsverschil met de clubleiding vertrekken bij Olympiakos Piraeus, dat hem huurt van FC Barcelona. Ook die laatste club wil niet met hem verder.

"Ik heb hem nog even geappt naar aanleiding van het nieuws uit Griekenland", vervolgt Cocu. "Ik vind het heel jammer voor hem. Hij was juist zo goed aan het seizoen begonnen met ook de terugkeer in Oranje." Afellay komt de laatste vier jaar bij FC Barcelona, Schalke 04 en Olympiakos weinig aan spelen toe en zou bij PSV weer een basisplaats kunnen krijgen.