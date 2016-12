Scheidsrechter luidt noodklok: 'Schrikbewind in Zeist'

| Auteur: Tim Giesbers

De KNVB heeft besloten niet te doen aan onbepaalde contracten voor scheidsrechters en dat zorgde voor opschudding. De Telegraaf meldt dat arbiters 'gechanteerd' worden door hun werkgever, die volgens een klokkenluider een waar 'schrikbewind' voert.

"We willen niet met onze naam in de krant, want wie met de pers praat, vliegt eruit", vertelt de klokkenluider. "Ze stellen je een tijdje niet aan en daarna mag je wat wedstrijdjes fluiten of vlaggen in een uithoek van het land", aldus de anonieme bron. Het scheidsrechterskorps stuurde een brief naar de Tweede Kamer en denkt dat de eigen belangenvereniging BSBV onder één hoedje speelt met de KNVB.

Gijs de Jong, manager competitiezaken van de KNVB, belde enkele scheidsrechters na het versturen van de brief. "Bij jonge arbiters kwam het intimiderend over toen hij ze trachtte over te halen en te kiezen voor het bestuursstandpunt van de BSBV. Ook al omdat hij dat in één adem koppelde met eventuele promotie. In ruil voor hun steun zouden extra plaatsen vrij worden gemaakt voor jonge scheidsrechters en assistenten."

"In Zeist heerst een schrikbewind. Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond heeft aangegeven dat iedereen die – met uitzondering van direct na de wedstrijden – met de pers praat, eruit vliegt. De KNVB was en is een monopolist, maar het voelt steeds meer als een dictatuur. Omdat we het fluiten en vlaggen zo ontzettend mooi en leuk vinden, zijn we er lang overheen gestapt. Maar zowel de KNVB als werkgever als de BSBV als belangenvereniging heeft tot onze verbijstering onze belangen verkwanseld. Dan moet je iets van je laten horen. Wij weten heus wel dat er iets moet gebeuren. Dit verhaal is niet om ons eigen nest te bevuilen, maar juist op te schonen", besloot de bron.