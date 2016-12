Hiddink boos om druk schema: 'Ze doen er niets tegen'

| Auteur: Tim Giesbers

Chelsea-manager Guus Hiddink heeft zich beklaagd over het drukke speelschema van Engelse clubs. De Londense regerend kampioen speelt in twaalf dagen tegen Norwich City, Stoke City (beiden Premier League), Paris Saint-Germain (Champions League) en Everton (FA Cup).

Vooral die laatste wedstrijd is een doorn in het oog van de Nederlander. In plaats van zondag 12 maart wordt die wedstrijd al een dag eerder gespeeld. "We hadden al een strak schema, maar door de wedstrijd tegen Everton te verplaatsen is het nog iets strakker", vertelde Hiddink boos. "Het is niet te hopen dat er op woensdagavond tegen PSG nog een verlenging aan te pas moet komen."

"Spelers, niet alleen die van Chelsea, hebben minstens twee dagen nodig om te herstellen en idealiter krijgen ze ook nog een derde dag om rustig weer op gang te komen. De medische mensen bij clubs en de bond weten dit, maar ze doen er niets tegen", besluit hij zijn relaas.