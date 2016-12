'Jonge spelers spelen in hun eerste wedstrijd altijd goed'

| Auteur: Tim Giesbers

Marcus Rashford speelde zondagmiddag pas zijn tweede wedstrijd voor Manchester United, maar daarin tekende hij wel voor zijn vierde treffer. Doordeweeks scoorde hij al tweemaal tegen FC Midtjylland in de UEFA Europa League, nu schoot hij twee keer raak tegen Arsenal.

Coach Louis van Gaal ziet parallellen met andere jonge spelers die hij de kans gaf. "Patrick Kluivert maakte de winnende in de Nederlandse Super Cup. Xavi maakte ook een fantastisch doelpunt, volgens mij was het bij Barcelona tegen Real Valladolid. En dan is er ook nog Thomas Müller, die nu veel scoort voor Bayern München, zoals jullie weten. Hij speelde in het tweede elftal."

Behalve Rashford maakte ook de Nederlander Timothy Fosu-Mensah zijn competitiedebuut voor The Mancunians. "We hebben een kleine selectie om jonge spelers de kans te geven. Als je een bredere selectie hebt lukt dat niet. Ik heb dat overal gedaan: in mijn ervaring doen jonge spelers het in hun eerste wedstrijd altijd heel goed, de tweede is anders, maar Marcus deed het de tweede wedstrijd ook goed. Hij is een speciaal talent."