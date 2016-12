Jurjus richt zich op De Graafschap: 'Nog niks gehoord'

| Auteur: Tim Giesbers

De Graafschap staat dit seizoen dan wel laatste in de Eredivisie, doelman Hidde Jurjus staat er goed op bij andere ploegen. Onder meer FC Utrecht zou interesse hebben in het overnemen van de sluitpost van de Doetinchemmers, die dit weekend met 0-1 verloren van sc Heerenveen.

Jurjus is niet bezig met een mogelijk vertrek bij De Graafschap, vertelt hij voor de camera's van FOX Sports. "Ik lees het ook op internet, maar ik heb zelf nog niks gehoord. Voorlopig ben ik gewoon blij dat ik iedere week kan spelen. Natuurlijk heb ik ambities, maar ik moet wel realistisch zijn. Natuurlijk wordt er naar je gekeken als je het goed doet bij een club als De Graafschap, maar zolang er niks is, is er niks."

FC Utrecht zou de keeper van de Superboeren willen strikken als vervanger van de mogelijk vertrekkende Robbin Ruiter, in wie AZ interesse heeft. De nu 22-jarige Jurjus debuteerde in 2014 in het eerste elftal van De Graafschap en keepte inmiddels in tweeƫnvijftig competitiewedstrijden.