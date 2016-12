Bendtner mislukt bij Wolfsburg: 'Helpt ons niet verder'

| Auteur: Tim Giesbers

Nicklas Bendtner meldde zich anderhalf jaar geleden als nieuwe aanwinst bij VfL Wolfsburg, maar hij lijk alweer onderweg naar de uitgang. Klaus Allofs, de sportief directeur van de Duiters, geeft aan dat de Deen het waarschijnlijk niet meer gaat maken bij Wolfsburg. Dit seizoen mocht hij slechts viermaal in de basis starten.

"Hij is een speler met bijzondere kwaliteiten, maar het komt er gewoon niet uit", vertelt Allofs in gesprek met Sport1. "Op dit moment lijkt het er niet op dat hij ons verder gaat helpen. We beschouwen het experiment dan ook als mislukt." Zodoende lijken de laatste anderhalf jaar van het contract van de 28-jarige spits niet meer veel op te leveren.

Ook André Schürrle heeft nog niet kunnen overtuigen bij die Wölfle. Hij kwam een jaar geleden over van Chelsea maar scoorde sindsdien slechts tweemaal in meer dan dertig competitiewedstrijden. Allofs: "Als je hem bekijkt op de training zie je dat hij fantastisch kan voetballen en dat gaat hij hier ook laten zien. We hebben er vertrouwen in dat hij ons op de lange termijn gaat helpen."