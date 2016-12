NEC moet boete betalen na transfervrije overname Bikel

| Auteur: Tim Giesbers

NEC moet een boete betalen voor de aankoop van Janio Bikel. De Portugese middenvelder kwam in de zomer transfervrij over van sc Heerenveen, maar de Nijmeegse club moest wel een commissie betalen om het contract te kunnen tekenen. Omdat dit niet gemeld is aan de KNVB, krijgt de club een boete.

Clubs in categorie 1 van de licentiecommissie, waar NEC momenteel in zit, moeten alle uitgaven boven 50.000 euro melden aan de KNVB. Omdat NEC dit niet deed, krijgt het en boete opgelegd van 11.312,50 euro. Dat meldt de Gelderlander.

"Wij gingen ervan uit dat de KNVB-regels niet voor die commissie golden. Daarop zijn we teruggefloten", vertelt algemeen directeur Bart van Ingen in de regionale krant. Bikel tekende een contract tot de zomer van 2018. Dit seizoen speelde hij in alle duels als vaste basisspeler mee met de formatie van Ernest Faber.