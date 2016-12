Hiddink: 'Jonge spelers hebben momenteel een voorsprong'

| Auteur: Tim Giesbers

Alexandre Pato werd in januari op huurbasis door Chelsea overgenomen, maar vooralsnog kon de Braziliaan nog geen potten breken. Op dit moment staat Pato vierde in de pikorde van spits in het elftal van The Blues.

Coach Guus Hiddink is duidelijk over de rol van de oud-aanvaller van onder meer AC Milan. "Ik moet ook eerlijk zijn en toegeven dat de jonge jongens momenteel een voorsprong hebben. Pato wil dolgraag en er is een gezonde onderlinge concurrentie ontstaan." De rangorde in de punt van de aanval is duidelijk wat de Nederlander betreft. "Diego Costa is mijn nummer één, maar de aanvallers daarachter hebben zich laten gelden. Ik ben vooral blij met de progressie van Bertrand Traoré. Hij en Loïc Rémy doen het goed."

"Laten we hopen dat hij snel zijn waarde bewijst", vertelt de oud-bondscoach. "Het is goed dat hij hier op huurbasis speelt, zodat hij kan wennen en de club een inschatting kan maken over zijn mogelijke waarde voor het elftal in de nabije toekomst." Pato maakt mogelijk dinsdagavond zijn debuut, wanneer Chelsea op bezoek bij Norwich City speelt. Mogelijk besluit Hiddink om Diego Costa rust te geven vanwege het drukke speelschema.