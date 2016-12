'Als Milik zo speelt, staat hij elke week in de basis'

| Auteur: Tim Giesbers

Ajax wist zondag met 4-1 te winnen van ploeg in vorm AZ en spits Arkadiusz Milik was erg belangrijk in deze overwinning. De Pool tekende een week eerder al voor twee doelpunten tegen Excelsior en tegen de Alkmaarders was het opnieuw tweemaal raak.

Volgens Ajax-coach Frank de Boer was het duel tegen AZ de beste wedstrijd van Milik voor Ajax. "Niet alleen omdat hij twee goals maakt, maar vooral vanwege de manier waarop hij continu aanspeelbaar was en aan het vechten was", vertelt hij aan Ajax TV. "Hij was zo bezig met zijn tegenstanders dat zij eigenlijk geen grip op hem hadden."

Volgens zijn trainer heeft de 22-jarige Milik zelf invloed op het aantal speelminuten. "Als hij elke week zo speelt, dan staat hij elke week in de basis." Tot nu toe wist hij dit seizoen tot dertien doelpunten in twee├źntwintig wedstrijden te komen.