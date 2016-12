Nederlandse Kroaat duikt op bij Greuther Fürth

| Auteur: Tim Giesbers

Damjan Djokovic is transfervrij toegevoegd aan de selectie van het Duitse Greuther Fürth. De Nederlandse Kroaat had geen club nadat zijn contract bij Gazélec Ajaccio in Frankrijk werd ontbonden. De 26-jarige Djokovic tekent voor de rest van het seizoen bij zijn nieuwe club.

Djokovic speelde in Nederlands als jeugdspeler voor ADO Den Haag, Excelsior en Sparta. Daarna verkaste hij naar Italië, waar achtereenvolgens AC Monza, AS Cesena en Livorno zijn werkgevers waren. Vorig seizoen was hij dus actief in het shirt van Gazélec Ajaccio.

Afgelopen zomer stond hij nog onder interesse van ADO Den Haag en het Russische Oeral Jekaterinenburg, maar bij beide clubs kwam hij uiteindelijk niet terecht. Greuther Fürth hoopt dat de nieuwe aanwinst zaterdag al zijn debuut kan maken, als de ploeg thuis speelt tegen FC Heidenheim.