Wedstrijdverslag: Primera Division: Atlético onderuit. record voor Barça

Regerend landskampioen Atlético Madrid lijkt na de uitstroom van diverse sterkhouders defensief een stuk kwetsbaarder te zijn geworden. De ploeg van coach Diego Simeone ging zaterdagmiddag met 3-1 onderuit tegen Valencia, nadat het na dertien minuten al drie tegentreffers had moeten incasseren.

"Valencia startte sterk en wij maakten fouten die we normaal niet maken", gaf Simeone na afloop toe. "Daarna speelden we alsnog een erg goede wedstrijd en hebben zij geen kans meer gecreëerd. Ik ben trots op Atlético. We gingen strijdend ten onder, hebben onze waardigheid niet verloren."

Elders wist het Barcelona van trainer Luis Enrique (foto) vandaag ook in de zevende wedstrijd van het seizoen de nul te houden: een nieuw record in de Spaanse competitie. De Catalanen wonnen met 0-2 op bezoek bij Rayo Vallecano en blijven met negentien punten bovenaan staan. Atlético heeft nu veertien punten. Real Madrid speelt zondag thuis tegen Bilbao en kan bij winst op vijftien punten komen.