Wedstrijdverslag: Premier League: moeizame zeges voor Liverpool en Man City

| Auteur: Dennis Matthijs

In de Premier League heeft Manchester City zaterdagavond op bezoek bij Aston Villa een late overwinning weten te boeken. Pas in de slotfase wisten de Citizens het net te vinden. Yaya Touré en Sergio Agüero scoorden in de laatste tien minuten: 0-2.

Door de overwinning blijft Manchester City enigszins in het spoor van koploper Chelsea, dat zondag op Stamford Bridge aantreedt tegen Arsenal en bij winst de marge op City weer vijf punten kan maken.

Eerder op de zaterdag boekte Liverpool in eigen huis een moeizame overwinning op West Bromwich Albion (2-1). Adam Lallana en Jordan Henderson scoorden namens de Reds. In de laatste zes wedstrijden werd slechts één keer gewonnen, dus waren de drie punten erg welkom voor Liverpool.

Overige uitslagen:

Hull City A.F.C. - Crystal Palace 2-0

Sunderland - Stoke City 3-1

Leicester City - Burnley 2-2

Swansea City - Newcastle United 2-2